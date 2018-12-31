Кадры спасения одного из жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске

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В больнице города находятся пятеро пострадавших после страшного ЧП, произошедшего в последний день уходящего года.

Фото, видео: МЧС РФ

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 27

МЧС России опубликовало кадры спасения одного из жителей подъезда, который обрушился ранним утром 31 декабря в Магнитогорске после хлопка газа.

Часть здания с 24 квартирами разрушено практически полностью. Спасатели разбирают завалы очень осторожно. На кадрах видно, как буквально на руках по цепочке на носилках они передают пострадавшего мужчину.

Некоторое время назад глава МЧС приостановил работы на месте ЧП в связи с «реальной угрозой обвала части здания». Сейчас производятся работы по ее демонтажу, после чего разбор завалов будет продолжен и многие надеются, что выживших еще можно найти.

Как сообщал ранее Пятый канал, найдены тела восьми погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске. Детей среди них нет. Пятеро человек находится в больнице города. Среди них 13-летний подросток.

Накануне, через несколько часов после трагедии, в город экстренно прибыл президент России Владимир Путин, который провел совещание с экстренными службами и местными властями, осмотрел место ЧП и навестил в больнице пострадавших.

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