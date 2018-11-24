Власти Украины готовят иски о прекращении аренды УПЦ Киево-Печерской лавры

Администрация президента Украины дала задание руководству музея Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению предоставлению аренды общинам Украинской Православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает украинская газета «Вести» со ссылкой на источник близкий к бывшему заместителю главы администрации украинского президента Ростиславу Павленко.

Особо отмечается, что сделать это надо с привлечением как можно меньшего внимания общественности.

— В связи с деликатностью вопроса все необходимо проводить секретно, чтобы заранее не получить негативный общественный резонанс, — цитирует издание свой источник.

Некоторые помещения обеих лавр были переданы в аренду канонической УПЦ на 50 лет, при этом сами лавры находятся в государственной собственности Украины. Ранее директор департамента по делам религий и национальностей Минкульта Украины Андрей Юраш пояснял, что, в случае обнаружения при передаче лавр в аренду каких-то нарушений, «это может стать основанием для пересмотра договора».

Ранее Пятый канал рассказывал, что украинские чиновники уже приступили к описи имущества одной из главных святынь русского православия — Киево-Печерской лавры.