Бузова пожаловалась на безынициативного ухажера

, 6:27 Фото 86

Известная российская певица и телеведущая, которая минувшую ночь провела в компании Тимура Батрутдинова, заявила, что недовольна бездействием «одного молодого человека».

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 339

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова обратилась за помощью к своим подписчикам в Instagram. После того, как ночь с 3 на 4 января она провела ночь с известным российским юмористом Тимуром Батрутдиновым в кино на страничке в соцсети Бузовой появилась неоднозначная публикация.

— Мои хорошие, вот у меня к вам вопрос. Я знаю, что я очень нравлюсь одному молодому человеку. Но он не предпринимает никаких действий. Что делать в такой ситуации? Брать вновь все в свои руки? Или ждать все-таки инициативы от него??? — написала Ольга Бузова.

Ольга БузоваОльга Бузова. instagram.com @buzova86

Многие подписчики связали два события и смекнули, о ком идет речь и принялись давать советы.

— Если это Батрутдинов, то не стоит… он только на татарке женится.

— Нужно сходить на Давай поженимся)

— С Батрудкой не связывайся, он мутный очень!!!

— Оля, имей ввиду, он же татарин и заядлый холостяк, но ты мудрая девочка. Попытка не пытка

— Батрухе что-ли? Там все «бесперспективняк».

— Оля так хорошо как с Ромой из Дом 2, тебе уже навряд ли с кем-то еще будет?

— Оля бери в счастье в свои руки! мужики не такие как мы, мы все время от них чего-то ждем, и все без толку!!! а время не ждет оно уходит.

— Ждать однозначно

— Оля, да он увидел на предыдущих твоих женихах, как ты их полила грязью, вот и боится, будешь опять кричать пиар пиар?! — написали поклонники.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Бузова выложила видео «случайной» встречи с Батрутдиновым.

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