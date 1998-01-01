«С ним происходили жуткие вещи»: Звезды российской эстрады о Крисе Кельми

Новый 2019 год начался для российской эстрады с большой потери: не стало исполнителя гремевшей в 90-е годы песни «Замыкая круг» Криса Кельми. Певец умер 1 января на 64-м году жизни. Многим своим коллегам музыкант запомнился как яркий и талантливый артист. Своими воспоминаниями об усопшем звезды поделились с Пятым каналом.

— Для меня это, конечно, шок. Не знаю, что мне сказать. Слов нет. Он был всегда затейником, весельчаком. Любил женщин, женщины любили его. Любил музыку. Но в последнее время с ним происходили жуткие вещи — алкоголь никому еще не принес пользы, — признался певец Алексей Глызин.

О том, что зеленый змий не доведет артиста до добра, подозревали и другие коллеги Кельми по сцене. Так, певец Виктор Салтыков тоже считает, что злоупотребление спиртным могло стать причиной его скоропостижной кончины.

— Он немножко сошел с дистанции — мне кажется, из-за этого все произошло. Талантливый музыкант, замечательный автор и исполнитель. Неожиданно все, — сказал певец.

Многим Крис Кельми запомнился ярким и талантливым человеком, воспоминания о котором не меркнут даже спустя десятилетия. Певица Лада Дэнс, которая уже много лет не пересекалась с почившим ни на сцене, ни в повседневной жизни, не раздумывая назвала качества, которыми артист запомнился ей больше всего.

— Я не общалась с ним лет 20, но если вспомнить «девяностые» — очень позитивный человек, спокойный. Я знаю, что он пил в последние годы сильно. И, к сожалению, этот недуг хороших мужчин — и музыкантов, и вообще людей — забирает. Что сказать? Жалко, — прокомментировала Лада.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, кому Крис Кельми завещал свое имущество.