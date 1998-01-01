«С ним происходили жуткие вещи»: Звезды российской эстрады о Крисе Кельми

, 3:59 Эксклюзивное интервью 180

Во вторник, 1 января, не стало исполнителя хита «Замыкая круг» Криса Кельми. Его коллеги по сцене рассказали, каким они запомнили певца.

Фото: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Умер Крис Кельми 9

Новый 2019 год начался для российской эстрады с большой потери: не стало исполнителя гремевшей в 90-е годы песни «Замыкая круг» Криса Кельми. Певец умер 1 января на 64-м году жизни. Многим своим коллегам музыкант запомнился как яркий и талантливый артист. Своими воспоминаниями об усопшем звезды поделились с Пятым каналом.

— Для меня это, конечно, шок. Не знаю, что мне сказать. Слов нет. Он был всегда затейником, весельчаком. Любил женщин, женщины любили его. Любил музыку. Но в последнее время с ним происходили жуткие вещи — алкоголь никому еще не принес пользы, — признался певец Алексей Глызин.

О том, что зеленый змий не доведет артиста до добра, подозревали и другие коллеги Кельми по сцене. Так, певец Виктор Салтыков тоже считает, что злоупотребление спиртным могло стать причиной его скоропостижной кончины.

— Он немножко сошел с дистанции — мне кажется, из-за этого все произошло. Талантливый музыкант, замечательный автор и исполнитель. Неожиданно все, — сказал певец.

Многим Крис Кельми запомнился ярким и талантливым человеком, воспоминания о котором не меркнут даже спустя десятилетия. Певица Лада Дэнс, которая уже много лет не пересекалась с почившим ни на сцене, ни в повседневной жизни, не раздумывая назвала качества, которыми артист запомнился ей больше всего.

— Я не общалась с ним лет 20, но если вспомнить «девяностые» — очень позитивный человек, спокойный. Я знаю, что он пил в последние годы сильно. И, к сожалению, этот недуг хороших мужчин — и музыкантов, и вообще людей — забирает. Что сказать? Жалко, — прокомментировала Лада.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, кому Крис Кельми завещал свое имущество.

Тема:
Умер Крис Кельми 9
3 янв
Крис Кельми: Чтобы меня убить, надо приложить максимум усилий
3 янв
«Ты мог больше»: Лолита Милявская обратилась к умершему Крису Кельми
2 янв
Стало известно, кому Крис Кельми завещал свое имущество после смерти
2 янв
«У него были проблемы»: Юрий Лоза о смерти Криса Кельми
2 янв
Названа причина смерти Криса Кельми
2 янв
Последний месяц врачи приезжали к Крису Кельми через день
2 янв
«Очень реально, что это так» — брат Криса Кельми о смерти певца
2 янв
В первый день 2019 года умер Крис Кельми

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

4:38
Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
4:18
На Украине отключили телеканал NewsOne из-за «популяризации России»
3:59
«С ним происходили жуткие вещи»: Звезды российской эстрады о Крисе Кельми
3:41
Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 33
3:18
Кардашьян и Уэст ждут четвертого ребенка от суррогатной матери
2:59
Пугающие кадры: Шторм обрушил набережную в Калининградской области
2:38
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
2:17
Ушел из жизни один из создателей легендарных мультфильмов Walt Disney
1:58
Новый год на миллион: Бизнесмена обокрали в праздничную ночь на крупную сумму
1:32
Крис Кельми: Чтобы меня убить, надо приложить максимум усилий
1:11
«Ты мог больше»: Лолита Милявская обратилась к умершему Крису Кельми
0:50
«Выходили через окна»: Семья чудом спаслась во время трагедии в Магнитогорске
0:22
МЧС опубликовало кадры с места схода снежной лавины в Хибинах
23:52
Стало известно, кому Крис Кельми завещал свое имущество после смерти
23:38
Матильда до сих пор не пришла в себя после развода со Шнуровым
23:13
Видео: В аэропорту Калининграда отменены все рейсы
22:48
«У него были проблемы»: Юрий Лоза о смерти Криса Кельми
22:39
Супруга Николая Дроздова сообщила о госпитализации телеведущего в Москве
22:34
Названа причина смерти Криса Кельми
22:19
«Думали авария»: Очевидец о падении щита в центре Петербурга — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Крис Кельми: Чтобы меня убить, надо приложить максимум усилий

сегодня

«Ты мог больше»: Лолита Милявская обратилась к умершему Крису Кельми

2 янв

Последний месяц врачи приезжали к Крису Кельми через день

2 янв

«Очень реально, что это так» — брат Криса Кельми о смерти певца

2 янв

В первый день 2019 года умер Крис Кельми

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Партнеры канала

Новогоднее цирковое шоу «Небылица» — сказочный блокбастер от главного цирка страны

Впервые в Петербурге с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Большой московский цирк под руководством братьев Запашных покажет сказочное шоу на основе русских народных сказок «Небылица».

Общество