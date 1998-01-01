В России в ближайшие несколько дней резко похолодает

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Синоптики обещают аномальные морозы, до минус 27 градусов, в Центральном и Приволжском округах.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3481

Резкое похолодание ожидает жителей Центрального и Приволжского федеральных округов в ближайшие два дня. По прогнозам синоптиков в некоторых районах температура воздуха понизится до минус 27 градусов.

Данные региональных метеорологических служб и управлений МЧС публикует ТАСС. Так, 27 градусов мороза ожидается в Самарской области. Специалисты отмечают, что этот показатель ниже климатической нормы на девять градусов.

Чуть теплее, но тоже по-зимнему сурово, будет во Владимирской и Костромской областях. Здесь столбики термометров опустятся до отметок минус 24 и 26 градусов соответственно. В Рязанской и Орловской областях также будет морозно — до минус 23-х.

Ранее Пятый канал сообщал, что из-за сильных морозов в рождественскую ночь москвичи и гости столицы могли наблюдать уникальное природное явление — ледяные иглы.

Тема:
Погода 3481
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