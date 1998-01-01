Рождество подарит москвичам ледяные иглы

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Уникальное природное явление жители столицы смогут наблюдать в рождественскую ночь из-за сильных морозов.

Фото, видео: Пятый канал, twitter @LizDi_1

Тема:
Погода 3480

В ночь с 6 на 7 января, когда православные верующие отмечают Рождество Христово, жители российской столицы смогут наблюдать необычное природное явление — ледяные иглы. Такие иглы появляются благодаря сильным морозам, сообщает телеканал «360».

В рождественскую ночь в Москве ожидается до -20 градусов по шкале Цельсия. В такие сильные холода осадки выпадают в виде крошечных кристалликов льда. Микроскопические льдинки остаются висеть в воздухе, образуя своеобразную завесу. В ночное время при свете луны и фонарей ледяные иглы часто образуют эффектные «световые столбы».

Однако синоптики предупреждают: помимо красоты такое природное явление несет с собой и повышенную опасность. Центр погоды «Фобос» обращает внимание на то, что ледяные частицы ярко сверкают, отражая лучи света. Поэтому видимость вблизи завесы из ледяных игл значительно снижается — до 500-1000 метров.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Google посвятил российским новогодним праздникам свою главную страницу.

Тема:
Погода 3480
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