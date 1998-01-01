Сенат США заблокировал новый пакет антироссийских санкций

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и представителями Демократической партии в Сенате не позволил договориться о новых санкциях против России и других стран, помогающих правительству Сирии. Политики заблокировали дальнейшее рассмотрение документа до решения проблемы с финансированием федерального правительства.

По информации «Российской газеты», новый пакет ограничительных мер не смогут принять до окончания правительственного «шатдауна» в США. С 22 декабря в стране прекратили работу большинство госучреждений, среди которых госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Все сотрудники вынуждены были отправиться в неоплачиваемые отпуска.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Трамп не объявил чрезвычайное положение в США во время обращения к нации.