Сенат США заблокировал новый пакет антироссийских санкций

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Проблемы с финансированием федерального правительства вынудили американских сенаторов отказаться от работы над законопроектом по введению ограничительных мер против РФ.

Фото: www.globallookpress.com

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и представителями Демократической партии в Сенате не позволил договориться о новых санкциях против России и других стран, помогающих правительству Сирии. Политики заблокировали дальнейшее рассмотрение документа до решения проблемы с финансированием федерального правительства.

По информации «Российской газеты», новый пакет ограничительных мер не смогут принять до окончания правительственного «шатдауна» в США. С 22 декабря в стране прекратили работу большинство госучреждений, среди которых госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Все сотрудники вынуждены были отправиться в неоплачиваемые отпуска.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Трамп не объявил чрезвычайное положение в США во время обращения к нации.

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