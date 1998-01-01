Врачи рассказали о состоянии найденного под завалами в Магнитогорске младенца

, 12:11 266

11-месячный Ваня Фокин остается в реанимации столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда его доставили вечером 1 января.

Фото: Instagram

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Взрыв в Магнитогорске 68

Спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске ребенок находится в стабильном состоянии и медленно, но идет на поправку. Об этом сообщил президент Научно-исследовательского института Леонид Рошаль.

— Состояние стабильное, с медленным улучшением, — приводит его слова РИА Новости.

Доктор отметил, что мальчик остается в реанимации под круглосуточным наблюдением персонала. Младенец поступил больницу с симптомами обморожения и закрытой травмой головы.

Ранее глава российского Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что 11-месячный Ваня Фокин самостоятельно дышит, находится в сознании и даже общается с мамой.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 68
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