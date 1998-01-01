«Жесть.kz» — На казахстанской трассе столкнулись десятки автомобилей

, 10:19 Видео 277

Массовое ДТП произошло на Капчагайской скоростной магистрали.

Фото, видео: vk.com @kolesakz, Известия/ Зураб Джавахадзе

Тема:
Погода 3492

Сложная погодная обстановка привела к масштабной аварии на Капчагайской трассе в Казахстане, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их словам, на 20-м километре магистрали в северном направлении столкнулись более трех десятков автомобилей. Всему виной прошедший ночью ледяной дождь и утренний туман. Водители просто не могли затормозить на обледеневшем покрытии в условиях практических нулевой видимости.

По предварительной информации, серьезных травм участникам аварии удалось избежать. Сейчас автовладельцы подсчитывают ущерб. Дорожный инцидент серьезно осложнил движение по трассе.

Ранее Пятый канал рассказывал о массовой аварии со снегоуборочной техникой в Москве.

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