«Креативные» коммунальщики в Петербурге сбивают сосульки чугунным утюгом — видео

, 16:44 Видео 136

Зима и снегопады в Северной столице в самом разгаре, и работникам коммунальных служб приходится идти на разные хитрости в «схватке» с непогодой.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3498

Пришедшие в Петербург обильные снегопады прибавили коммунальным службам города хлопот. Довольно обычное дело наблюдать зимой на крышах мужчин с лопатами, счищающих снег и сбивающих сосульки.

Однако в одном из районов города коммунальщики создали инновационный способ, прибегнув к «тяжелой артиллерии» — они привязали чугунный утюг к тросу и наносили им точечные удары по карнизу, сбивая наледь. Соответствующий видеоролик появился в одной из групп во ВКонтакте.

По городу, действительно, сложно передвигаться и пешеходам, и водителям — из-за относительно теплой погоды и снегопадов на тротуарах и дорогах образовалась снежная каша со льдом. Накануне глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что жители города не довольны состоянием тротуаров и дорог после снегопадов, и потому не доверяют районным администрациям. В этой связи он поручил выдать каждому главе района по «лопате Беглова» и контролировать очистку от снега вверенных им территорий.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Беглов подписал постановление правительства города об усилении контроля за своевременной уборкой крыш многоквартирных домов. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств для физических лиц штраф составит от одной до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до одного миллиона рублей.

Тема:
Погода 3498
10 янв
«Монстр-мороз»: Как авантюристы испытывают себя в экстремальные морозы
10 янв
Жители Забайкальского края мерзнут в домах без отопления
10 янв
«Жесть.kz» — На казахстанской трассе столкнулись десятки автомобилей
10 янв
В Якутии из-за морозов экстренные службы работают в усиленном режиме
10 янв
На Камчатке ждут шторм с десятиметровыми волнами
9 янв
Автомобиль вылетел на тротуар на севере Петербурга — тяжело пострадала женщина
9 янв
Снежный апокалипсис в Европе: под лавинами погибли более десяти туристов
9 янв
Глава Петербурга поручил выдать «лопату Беглова» каждому главе района
9 янв
Погода удивляет: Аномальные морозы в Поволжье и небывалый снегопад в Крыму
9 янв
На Чукотке объявили штормовое предупреждение

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:50
Детей-безбилетников могут запретить высаживать из общественного транспорта
17:37
Встал и ушел: Трамп заявил, что встреча с демократами — пустая трата времени
17:23
«Монстр-мороз»: Как авантюристы испытывают себя в экстремальные морозы
17:11
«У меня все законно» — владелец БТР готов встретиться с обиженными лыжниками
17:07
Товарооборот России и Китая в 2018 побил исторический рекорд
16:58
Лукашенко высказался об объединении с Россией
16:44
«Креативные» коммунальщики в Петербурге сбивают сосульки чугунным утюгом — видео
16:33
Прорвало трубы в трех районах Санкт-Петербурга — видео
16:25
Жители Магнитогорска предлагают мэру переехать в разрушенный взрывом дом
16:14
Зачем Волочкова завалила сеть своими голыми снимками — мнение специалиста
15:56
«Лопаты Беглова» выставили на продажу в интернете
15:45
Жители Забайкальского края мерзнут в домах без отопления
15:39
«Черное крыло» МС-21 потребует корректировки стратегии «Ростеха» — авиаэксперт
15:27
Полунагая Собчак сымитировала крестное знамение перед православными книгами
15:15
Томос доставлен на Украину из Стамбула, где его подписали задним числом
14:58
Сирийский автопром: В арабской республике налаживают производство машин
14:51
49-летняя Джей Ло похвасталась фигурой юного олимпийца — фото
14:35
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин о главной задаче корпорации
14:30
Житель Казани на БТР едва не передавил лыжников в парке
14:15
В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама