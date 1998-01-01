Пришедшие в Петербург обильные снегопады прибавили коммунальным службам города хлопот. Довольно обычное дело наблюдать зимой на крышах мужчин с лопатами, счищающих снег и сбивающих сосульки.

Однако в одном из районов города коммунальщики создали инновационный способ, прибегнув к «тяжелой артиллерии» — они привязали чугунный утюг к тросу и наносили им точечные удары по карнизу, сбивая наледь. Соответствующий видеоролик появился в одной из групп во ВКонтакте.

По городу, действительно, сложно передвигаться и пешеходам, и водителям — из-за относительно теплой погоды и снегопадов на тротуарах и дорогах образовалась снежная каша со льдом. Накануне глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что жители города не довольны состоянием тротуаров и дорог после снегопадов, и потому не доверяют районным администрациям. В этой связи он поручил выдать каждому главе района по «лопате Беглова» и контролировать очистку от снега вверенных им территорий.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Беглов подписал постановление правительства города об усилении контроля за своевременной уборкой крыш многоквартирных домов. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств для физических лиц штраф составит от одной до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до одного миллиона рублей.