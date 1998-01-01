«Полет из Москвы в Москву»: самолет Боярского не приземлился в Петербурге из-за метели

Из-за неблагоприятных метеоусловий самолет депутата Госдумы Сергея Боярского не смог приземлиться в Пулково. По словам политика, «увлекательный» полет длился больше трех часов. После попытки зайти на посадку в петербургском аэропорту и часового ожидания ему пришлось снова вернуться в Москву. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Увлекательный полёт из Москвы в Москву через Петербург VKO-LED-VKO занял около 3,5 часов с часовым ожиданием в зоне Пулково, попыткой захода на посадку, очередным ожиданием и всё же уходом обратно во Внуково из-за метеоусловий. Всё, что ни делается — всё к лучшему! — Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy) 11 января 2019 г.

Но к неприятностям в дороге Боярский отнесся философски, заметив, что «все, что ни делается — все к лучшему».

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