Российские военные оказали гуманитарную помощь жителям сирийского города Маалюля

, 16:36 Фото 37

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил горожанам продукты.

Фото: Пятый канал

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали в Маалюле 500 продуктовых наборов.

Жители горного поселения обрадовались россиянам, поскольку до сих пор не оправились от разгрома, учиненного боевиками запрещенной группировки в РФ Джебхат Ан-Нусра*.

Сирийцы поделились эмоциями от страшного нападения. Бандиты держали в плену монахинь и убили несколько десятков местных жителей.

— Было много икон, а когда боевики были здесь, они их все украли и подожгли это здание. Фрески сейчас в плохом состоянии, но мы проводим реставрацию, и потихоньку все восстанавливают, — рассказал настоятель храма о последствиях страшного разгрома.

Сейчас о былых временах священнику напоминают только лики святых, изуродованные пулями и пробоины от снарядов на зданиях.

В сегодняшний, мирный Маалюлю теперь приезжают туристы.

Ранее Пятый канал рассказал, что в Сирии запустили завод по производству электрического кабеля.

* — запрещена в РФ

Российские военные оказали гуманитарную помощь жителям сирийского города Маалюля

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