Врачам удалось спасти ножку Ване Фокину

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Пострадавший при взрыве в Магнитогорске малыш постепенно переходит на самостоятельное питание.

Фото: РИА Новости

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 75

Медики московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии смогли спасти сломанную ножку 11-месячного Вани Фокина, пострадавшего при взрыве газа в магнитогорской многоэтажке. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минздрав Челябинской области.

Врачи продолжают пристально следить за состоянием ребенка, спасенного из-под завалов подъезда жилого дома спустя более суток после взрыва. У мальчика диагностировали сильное обморожение, перелом голени и черепно-мозговую травму.

— Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы, — сообщили в Минздраве.

На этой неделе состояние Вани стабилизировалось и немного улучшилось — малыш пришел в сознание и постепенно переходит на самостоятельное питание.

В результате взрыва и обрушения десятиэтажки в Магнитогорске погибли 39 человек. Следствие считает взрыв бытового газа основной версией трагедии.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с матерью Вани Фокина, которая поблагодарила всех причастных к спасению ее ребенка.

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