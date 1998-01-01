«Спасибо» — мать Вани Фокина поблагодарила всех за поддержку их семьи

, 13:59 Эксклюзивное интервью 194

Ольга Фокина, сама чудом спасшаяся во время трагедии в Магнитогорске, рассказала, как себя чувствует ее сын, пролежавших под завалами более суток.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 69

Мама 11-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов частично обрушившегося дома в Магнитогорске, рассказала о состоянии малыша.

По словам Ольги Фокиной, сейчас мальчику стало лучше. У ребенка переломы и обморожение ножки и последствия общего переохлаждения. Сколько еще малыш пробудет в московском центре детской хирургии и травматологии, жительница Магнитогорска не знает, но будет в столице до самого момента выписки.

Ольга сообщила, что ее квартира находилась на четвертом этаже над аркой обрушившегося подъезда дома. Ваня Фокин провел под завалами более суток. Мать малыша отметила слаженную организацию спасательной операции.

— Организовали борт самый быстрый, который мог доставить его сюда, в Москву. Здесь разместили меня в гостинице, так как ребенок в реанимации, все хорошо организовано, — сказала Ольга.

Женщина поблагодарила всех, кто поддерживал из семью словом и делом.

7 января 11-месячный мальчик пришел в себя в реанимации московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда его доставили из Магнитогорска. Мальчик самостоятельно дышит, находится в сознании и даже общается с мамой. За состоянием спасенного ребенка лично следит глава Минздрава Вероника Скворцова.

Жертвами трагических событий в Магнитогорске стали 39 человек, из них шестеро — дети. 11-месячный Ваня провел под завалами больше суток при тридцатиградусном морозе. Пятый канал публиковал момент спасения малыша.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 69
9 янв
Врачи рассказали о состоянии найденного под завалами в Магнитогорске младенца
8 янв
«Когда увидел его — выдохнул» — сотрудник МЧС о спасении младенца в Магнитогорске
8 янв
Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске
8 янв
Видео: Панихида по погибшим при обрушении дома прошла в Магнитогорске
7 янв
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
6 янв
Увеличен объем выплат от региона для пострадавших в Магнитогорске
5 янв
Найденный под завалами в Магнитогорске младенец стал дышать самостоятельно
5 янв
Видео: Эксперт назвал причины обрушения подъезда дома в Магнитогорске
4 янв
Трогательное видео: Спасателей в Магнитогорске проводили аплодисментами
4 янв
«Вся семья в одночасье… слов нет…» — Жители Магнитогорска вспоминают погибших

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

14:39
Полиция расследует атаку дрона на аэропорт Хитроу
14:29
«Музыка стала фастфудом»: Пригожин поддержал мнение Билана о необходимости цензуры
14:15
Трамп теряет контроль: Президент США хочет отгородиться от Мексики стеной
13:59
«Спасибо» — мать Вани Фокина поблагодарила всех за поддержку их семьи
13:41
Сомнительные герои или как на Украине украли иконы из Киево-Печерской лавры
13:29
«Дед Мороз в отпуске»: Королева забыла голого Тарзана под елочкой
13:15
Слушание по делу об убийстве посла Карлова продолжится в течение трех дней
13:05
Школьница прострелила себе лицо, делая селфи с пистолетом
12:52
Видео с места гибели семьи во время пожара в Кемеровской области
12:39
Стало известно, когда Николая Дроздова выпишут из больницы
12:28
Чего ждать автомобилистам от новых тарифов ОСАГО — мнение эксперта
12:19
Калининградская область стала автономной в сфере газоснабжения с моря
12:11
Врачи рассказали о состоянии найденного под завалами в Магнитогорске младенца
11:58
Брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон едва не распался из-за вечеринки
11:49
Авто всмятку: Массовое ДТП со снегоуборочной техникой произошло в Москве
11:42
Никита Кучеров приблизился к рекорду Ягра в НХЛ
11:31
Начальник отдела управления СИЗО-1 нашел гранату под своим автомобилем
11:22
В Роструде рассказали, когда ждать новых праздничных выходных
11:13
Дима Билан призвал ввести цензуру на эстраде
10:59
Индивидуальные системы «свой-чужой» создадут для российских военных

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Врачи рассказали о состоянии найденного под завалами в Магнитогорске младенца

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама