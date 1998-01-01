Мама 11-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов частично обрушившегося дома в Магнитогорске, рассказала о состоянии малыша.

По словам Ольги Фокиной, сейчас мальчику стало лучше. У ребенка переломы и обморожение ножки и последствия общего переохлаждения. Сколько еще малыш пробудет в московском центре детской хирургии и травматологии, жительница Магнитогорска не знает, но будет в столице до самого момента выписки.

Ольга сообщила, что ее квартира находилась на четвертом этаже над аркой обрушившегося подъезда дома. Ваня Фокин провел под завалами более суток. Мать малыша отметила слаженную организацию спасательной операции.

— Организовали борт самый быстрый, который мог доставить его сюда, в Москву. Здесь разместили меня в гостинице, так как ребенок в реанимации, все хорошо организовано, — сказала Ольга.

Женщина поблагодарила всех, кто поддерживал из семью словом и делом.

7 января 11-месячный мальчик пришел в себя в реанимации московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда его доставили из Магнитогорска. Мальчик самостоятельно дышит, находится в сознании и даже общается с мамой. За состоянием спасенного ребенка лично следит глава Минздрава Вероника Скворцова.

Жертвами трагических событий в Магнитогорске стали 39 человек, из них шестеро — дети. 11-месячный Ваня провел под завалами больше суток при тридцатиградусном морозе. Пятый канал публиковал момент спасения малыша.