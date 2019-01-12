Цымбалюк-Романовская и Шаляпин выложили фото в постели

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин уже давно не скрывают свою любовную связь. Накануне Старого Нового года Виталина опубликовала в Instagram фото в постели, под которым поздравила подписчиков с праздником.
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Друзья, со Старым Новым годом! 🎄 #всемлюбви #берегитесебяисвоихблизких #будтесчастливы #lovemylfe ❤️
— Встречаем Старый Новый год! — подписал снимок Шаляпин. Российский певец также выложил на своей странице видео, где вместе со своей избранницей обратился ко всем поклонникам.
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Встречаем Старый Новый Год! #виталинацымбалюкромановская #прохоршаляпин #старыйновыйгод #январь2019 #отличноенастроение
Счастливое новогоднее фото оценили пользователи социальной сети. Они завалили комплиментами телезвезд и поздравили с зимним праздником.
— Счастливые! Рады видеть вас! Вы прекрасны!
— Отличная пара! Чтоб все у вас получилось и Новый год принес только радостные события!
— Дерзкие, молодые и красивые.
Однако нашлись и те, кто не понял, зачем выставлять счастье напоказ.
— Счастье любит тишину, не обязательно на показ!
— Очень неприличное фото, — возмутились комментаторы.
Ранее Пятый канал рассказал, что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин собираются зачать ребенка. Пара уже прошла необходимые медицинские обследования.