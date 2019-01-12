Цымбалюк-Романовская и Шаляпин выложили фото в постели

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин уже давно не скрывают свою любовную связь. Накануне Старого Нового года Виталина опубликовала в Instagram фото в постели, под которым поздравила подписчиков с праздником.

— Встречаем Старый Новый год! — подписал снимок Шаляпин. Российский певец также выложил на своей странице видео, где вместе со своей избранницей обратился ко всем поклонникам.

Счастливое новогоднее фото оценили пользователи социальной сети. Они завалили комплиментами телезвезд и поздравили с зимним праздником.

— Счастливые! Рады видеть вас! Вы прекрасны!

— Отличная пара! Чтоб все у вас получилось и Новый год принес только радостные события!

— Дерзкие, молодые и красивые.

Однако нашлись и те, кто не понял, зачем выставлять счастье напоказ.

— Счастье любит тишину, не обязательно на показ!

— Очень неприличное фото, — возмутились комментаторы.

Ранее Пятый канал рассказал, что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин собираются зачать ребенка. Пара уже прошла необходимые медицинские обследования.