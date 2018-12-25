«Мы не так глупы»: Шаляпин о разрыве с Цымбалюк-Романовской

, 14:31 Эксклюзивное интервью 2 675

Артист прокомментировал информацию о прекращении отношений с бывшей супругой Джигарханяна.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @vitalinaromanovskaya

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 37

Российский певец Прохор Шаляпин прокомментировал информацию о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сообщения о разладе в паре артист назвал глупостью.

— Откуда такая информация? Никакой информации такой не было, это просто сплетни, слухи. Люди выдают желаемое за действительное, — считает Шаляпин.

Недавно неофициальные источники сообщили о том, что пара Виталины и Прохора распалась. Однако вопреки слухам, артист опубликовал недвусмысленные фото и видео, на которых он вместе со своей возлюбленной лежит в постели без одежды.

По словам певца, и он сам, и его избранница уже достаточно умудрены опытом, чтобы не принимать поспешных решений.

— Мы взрослые люди с Виталиной уже, пожившие. И естественно, не настолько глупы, как хотелось бы многим в нашем окружении даже, не говоря уже о людях, которые нас не очень любят, — заявил Прохор.

Также Шаляпин прокомментировал свою публикацию о начале отпуска. Как пояснил артист, отдыхать он будет «далеко», но где именно — говорить не настроен.

— Ну, я далеко собираюсь. Сейчас не хочу пока об этом. Перелечу за океан — там уже буду хвастаться, а сейчас пока не хочу, — сказал он.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин собираются зачать ребенка в новом году.

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