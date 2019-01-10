Цымбалюк-Романовская объяснила появление «одиночных» фото в Instagram Шаляпина

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин проводили все новогодние праздники вместе. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявила сама пианистка.

— Никакой размолвки не было. И отдельно мы не отдыхали, просто Прохор ездил на концерт, — сказала Цымбалюк-Романовская, объяснив появление в Instagram певца множество «одиночных» снимков из Кисловодска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) 10 Янв 2019 в 5:21 PST

Ранее Пятый канал сообщал, что Шаляпин также развеял слухи о расставании с возлюбленной. По его словам, они с Виталиной уже достаточно умудрены опытом, чтобы не принимать поспешных решений. А, чтобы окончательно убедить поклонников в том, что распространяющаяся в СМИ информация об их якобы ссоре является сплетнями, пара опубликовала в Instagram фото из постели.