Цымбалюк-Романовская объяснила появление «одиночных» фото в Instagram Шаляпина

, 18:54 Эксклюзивное интервью 1 025

Бывшая супруга Джигарханяна прокомментировала очередные слухи о своем романе с певцом.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @vitalinaromanovskaya

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 38

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин проводили все новогодние праздники вместе. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявила сама пианистка.

— Никакой размолвки не было. И отдельно мы не отдыхали, просто Прохор ездил на концерт, — сказала Цымбалюк-Романовская, объяснив появление в Instagram певца множество «одиночных» снимков из Кисловодска.

 
 
 
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Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)

Ранее Пятый канал сообщал, что Шаляпин также развеял слухи о расставании с возлюбленной. По его словам, они с Виталиной уже достаточно умудрены опытом, чтобы не принимать поспешных решений. А, чтобы окончательно убедить поклонников в том, что распространяющаяся в СМИ информация об их якобы ссоре является сплетнями, пара опубликовала в Instagram фото из постели.

 
 
 
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Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)

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