Радикалы захватили храм канонической УПЦ на Житомирщине

, 10:26 Видео 72

Священникам Украинской православной церкви пришлось проводить службу прямо на улице, за церковной оградой.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Facebook @Павел Линник

Украинские радикалы, бывшие участники карательной операции в Донбассе, и сторонники раскольнической церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Ворсовка Житомирской области.

Об этом на своей страничке в Facebook 13 января написал местный протоиерей Павел Линник.

Facebook @Павел Линник

— В с. Ворсовка Малинского района Житомирской области при помощи председателя Малинской ячейки ВО «Свобода» (радикально-националистическая политическая партия — прим.ред) и сельского главы были привезены неизвестные люди, которые угрожали всем прихожанам и священникам. Господь всем судья. Вот как строится Стамбульский патриархат на Украине, делайте выводы, — написал священник.

Противники УПЦ МП заблокировали вход в храм и священникам пришлось проводить богослужение прямо на дороге за церковной оградой. Несмотря на мороз прихожане церкви не покидали своих пастырей на протяжении всей службы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как раскольники захватили храм УПЦ МП на Волыни.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

11:22
Московские аэропорты проверяют после анонимных сообщений с угрозой «минирования»
11:07
Рэпер Влади из «Касты» искал развязную девку, а нашел жену
10:55
Видео: В Приморье задержаны подозреваемые в серии грабежей
10:37
«Лопата вместо штанги»: Власти Петербурга предложили укреплять тело не в залах, а на улицах
10:26
Радикалы захватили храм канонической УПЦ на Житомирщине
10:19
Кадры с места крушения: В пригороде Тегерана разбился грузовой Boeing-707
10:00
«У меня шатался дом!»: Жительница соседнего здания о взрыве в Шахтах
9:48
В аэропорту Тюмени задымился самолет авиакомпании UTair
9:33
Алиса Аршавина: Меня и дочки в жизни Андрея будто не было
9:13
Космический корабль Dragon успешно приводнился у берегов Мексики
8:57
В Казахстане выявлена ячейка террористов, готовивших взрывы в Алма-Ате
8:56
«Томос-тур» Порошенко довел до слез пользователей сети и экспертов
8:48
США хочет ослабить влияние России в Арктике
8:43
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Ростовской области
8:34
Роза Сябитова рассказала о «мужчине для жизни» на примере Марата Башарова
8:26
МЧС: под завалами в Шахтах может находиться ребенок
8:16
«Слишком капризная»: с беременной Меган Маркл отказываются работать телохранители
8:10
Гуманитарную помощь доставили российские военные в Алеппо
8:04
МИД ФРГ назвал провокацией письма посла США немецким кампаниям
7:51
Найден речевой самописец разбившегося у берегов Индонезии «Боинга 737»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама