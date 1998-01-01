Радикалы захватили храм канонической УПЦ на Житомирщине

Украинские радикалы, бывшие участники карательной операции в Донбассе, и сторонники раскольнической церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Ворсовка Житомирской области.

Об этом на своей страничке в Facebook 13 января написал местный протоиерей Павел Линник.

Facebook @Павел Линник

— В с. Ворсовка Малинского района Житомирской области при помощи председателя Малинской ячейки ВО «Свобода» (радикально-националистическая политическая партия — прим.ред) и сельского главы были привезены неизвестные люди, которые угрожали всем прихожанам и священникам. Господь всем судья. Вот как строится Стамбульский патриархат на Украине, делайте выводы, — написал священник.

Противники УПЦ МП заблокировали вход в храм и священникам пришлось проводить богослужение прямо на дороге за церковной оградой. Несмотря на мороз прихожане церкви не покидали своих пастырей на протяжении всей службы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как раскольники захватили храм УПЦ МП на Волыни.