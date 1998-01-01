Радикалы захватили храм канонической УПЦ на Житомирщине

Украинские радикалы, бывшие участники карательной операции в Донбассе, и сторонники раскольнической церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Ворсовка Житомирской области.
Об этом на своей страничке в Facebook 13 января написал местный протоиерей Павел Линник.
Противники УПЦ МП заблокировали вход в храм и священникам пришлось проводить богослужение прямо на дороге за церковной оградой. Несмотря на мороз прихожане церкви не покидали своих пастырей на протяжении всей службы.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как раскольники захватили храм УПЦ МП на Волыни.