В Сирии боевики за сутки трижды обстреляли районы Латакии и Алеппо. По данным Центра по примирению враждующих сторон, удар пришелся по двум населенных пунктам. Впрочем, несмотря на провокации боевиков, в провинции Алеппо восстанавливают дома и налаживают производство. В одном из городов, который за годы боев превратился в призрак, открываются первые заводы.

Лерамун сейчас — город-призрак, и он же — надежда всего Алеппо. До войны это была огромная промзона для тысяч мелких частных предприятий. Во время войны — место тяжелых боев. Сегодня здесь возрождается производство.

— Мы производим хлопковую ткань для пошива одежды, в основном трикотаж. Мы вновь запустили производство спустя два года. Начинали работать, когда боевики находились в 300 метрах от сюда. Случалось, попадали под обстрелы, иногда из-за снайперов приходилось здесь ночевать, на улицу было не выйти, — рассказывает инженер текстильной техники Вахид Аль-Омар.

В вопросах как заработать деньги, сирийцы проявляют чудеса находчивости и очень часто действуют без оглядки на государство. Ткацкая фабрика на линии фронта не только выжила, но и разрослась. Сломавшиеся станки Вахид Аль-Омар чинил, разбирая те, что уже были совершенно непригодны к восстановлению. Чтобы то, что осталось, исправно работало, сотрудники изобретают на ходу.

— Это станок для производства хлопковой ткани. Иглы в машине нужно два раза в месяц снимать, чистить и снова устанавливать на место. Все вручную. Если что-то ломается, это сразу отражается на качестве ткани, поэтому я постоянно слежу за полотном. Эта лампа внутри — чтобы было лучше видно, — говорит рабочий Мухаммад Машхур.

Чтобы понять, где в Лерамуне открылся новый завод, достаточно пройтись между зданиями и посмотреть, в каких из них вставлены окна. Там, где окон нет — разбитый цех еще ждет своего хозяина, а где они вставлены — собственник уже появился и вовсю извлекает прибыль из своей фабрики. Нет никакого порядка в распределении производств. В одном и том же доме могут делать одновременно и ткани, и, например, лекарства.

— Мы закупаем ингредиенты для производства чистящих и дезинфицирующих средств. Здесь мы их смешиваем, проверяем качество получаемой продукции и отправляем на продажу. Мы поставляем нашу продукцию в больницы, гостиницы, везде, где требуются чистящие средства. В среднем за день мы производим 1000 литров, — рассказывает директор одной из фирм Мухаммад Амерсбахгы.

Вероятно, где-нибудь в России такое положение вещей казалось бы немыслимым, но в Сирии на вынужденный хаос пока не обращают внимания. Лишь бы это все работало и кормило людей.

В Сирии, где треть производств лежит в руинах, а треть — восстанавливается, самое главное — как можно скорее начать производить хоть какие-нибудь ценности. И только потом уже совершенствовать бизнес. Вот такая она — авральная экономика навоевавшейся страны.

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