Видео: Не менее шести человек погибли в результате взрыва в сирийском Манбидже

Днем в среду, 16 января, в центре сирийского города Манбидж рядом с рестораном, в котором находились члены международной коалиции, прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП шесть человек погибли, и еще 19 пострадали. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
إنفجار يهز مدينة #منبج في #سورياhttps://t.co/1kzjQoJaM3 pic.twitter.com/YwkZlMnRRd— Mulhak (@Mulhak) 16 января 2019 г.
По данным местных СМИ, целью взрыва являлось нанесение вреда людям, находящимся в составе международной коалиции. Информация уточняется.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что 12 января израильские военные атаковали район международного аэропорта Дамаска.