Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео

Момент взрыва в сирийском городе Манбидж попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как город живет своей жизнью, люди занимаются своими делами, как внезапно происходит взрыв.

Взрыв прогремел днем в среду, 16 января. В результате погибли 15 человек, среди которых четверо американских военнослужащих, еще трое были ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на американские власти. При этом Пентагон эту информацию пока не подтверждает. Тем не менее, ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация ИГ*.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что взрыв прогремел рядом с рестораном, в котором находились члены международной коалиции. По данным местных СМИ, целью взрыва являлось нанесение вреда людям, находящимся в составе международной коалиции. Информация уточняется.

* — запрещена в РФ.