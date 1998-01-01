На Черниговщине священники ПЦУ вместе с боевиками захватили церковь

, 22:20 Видео 14

Полиция на инцидент никак не реагировала.

Фото, видео: News.church.ua

Священники новой автокефальной православной церкви Украины (ПЦУ) предприняли в среду, 16 января, рейдерский захват храма в селе Оленевка Черниговской области. Об этом сообщил в эфире телеканала «112 Украина» глава синодального информационно-просветительского центра канонической УПЦ Архиепископ Климент.

— Несмотря на то, что заявляет сегодня президент, мы сегодня по факту имеем совершенно другую ситуацию, — в храме под сопровождением боевиков С-14* и других радикально настроенных молодчиков, пришли священники ПЦУ, не имея никаких документов, уставов, регистраций о том, что они имеют право заходить в данный храм и претендовать на имущество этого храма, — заявил он.

По словам Климента, основанием для захвата стали результаты собрания сельской общины, на котором местные жители якобы проголосовали за переход в ПЦУ. При этом, по словам священника, из 100 присутствовавших проголосовали «за» 26, а в протокол вписали 37, а мнение остальных вообще не учли. Полиция при этом, по словам Климента, «умывает руки, как Понтий Пилат».

Ранее Пятый канал сообщал о захвате 13 января украинскими радикалами храма Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Ворсовка Житомирской области.

* — запрещены на территории РФ.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

22:20
На Черниговщине священники ПЦУ вместе с боевиками захватили церковь
22:11
Автобиография Мишель Обамы поставила рекорд по продажам
22:02
Лавров призвал Европу воздействовать на Вашингтон в вопросе о ДРСМД
21:52
Журналистка Елена Бойко арестована на Украине
21:49
Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти
21:37
Помощница Петросяна больше не скрывает содержимое своего роскошного гардероба
21:14
Видео: В результате теракта на севере Сирии погибли 27 человек
21:09
Бывшая солистка HiFi рассказала подробности появления на свет сына
20:59
Видео: В Тбилиси при взрыве газа в многоэтажном доме погибли три человека
20:55
МИД РФ заявил о новых свидетельствах связей США с террористами ИГ*
20:51
«Пиратский бизнес»: Что известно о похищенных в Бенине российских моряках
20:49
В Кремле отреагировали на информацию о попытке покушения на Путина в Сербии
20:33
Василий Лановой отмечает свое 85-летие на сцене театра Вахтангова
20:21
«Бог не дал»: Актер Сергей Дорогов о несостоявшемся отцовстве
20:14
«Обсужу с адвокатами»: Бобслеист Зубков подумывает над апелляцией
20:09
Епархия: Иеродьякона, устроившего «пьяную» аварию, ждет церковный суд
20:01
В Брюсселе требуют от Лондона четкого ответа о дальнейших действиях по Brexit
19:53
В ЕС согласовали новые санкции против Петрова и Боширова
19:39
«Его доконали!»: Марк Рудинштейн о состоянии Армена Джигарханяна
19:30
Фото: Солистка группы «Краски» показала свое изуродованное лицо после «пластики»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама