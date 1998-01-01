На Черниговщине священники ПЦУ вместе с боевиками захватили церковь

Священники новой автокефальной православной церкви Украины (ПЦУ) предприняли в среду, 16 января, рейдерский захват храма в селе Оленевка Черниговской области. Об этом сообщил в эфире телеканала «112 Украина» глава синодального информационно-просветительского центра канонической УПЦ Архиепископ Климент.

— Несмотря на то, что заявляет сегодня президент, мы сегодня по факту имеем совершенно другую ситуацию, — в храме под сопровождением боевиков С-14* и других радикально настроенных молодчиков, пришли священники ПЦУ, не имея никаких документов, уставов, регистраций о том, что они имеют право заходить в данный храм и претендовать на имущество этого храма, — заявил он.

По словам Климента, основанием для захвата стали результаты собрания сельской общины, на котором местные жители якобы проголосовали за переход в ПЦУ. При этом, по словам священника, из 100 присутствовавших проголосовали «за» 26, а в протокол вписали 37, а мнение остальных вообще не учли. Полиция при этом, по словам Климента, «умывает руки, как Понтий Пилат».

Ранее Пятый канал сообщал о захвате 13 января украинскими радикалами храма Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Ворсовка Житомирской области.

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