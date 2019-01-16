Видео: Метель на Сахалине не выпускает жителей из дома

В самом северном районе Сахалина, Охе, в ночь на 17 января прошел сильный снег. Здания накрыли сугробы, а ветер выбил окна домов. Теперь жителям приходится откапывать двери, чтобы выйти на улицу.

Очевидцы жалуются, что во время бурана не могли уснуть: мешал постоянный грохот. Двери и окна открывались настежь, некоторые из них вьюга выбила полностью.

Своими впечатлениями от ужасной метели поделилась в Instagram Анастасия Грибакина.

– Ночь. Хочется спать. Но нам не до сна. Сильный грохот, моя дверь входная начинает стучать, а вторая постоянно открывается. Думаю, наверное, в подъезде окно открылось. Дошла до пятого этажа, я живу на первом. А там окно валяется, на улице буран, и в подъезде буран.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia (@gribakina_) 16 Янв 2019 в 7:09 PST

Жители Охи успели заснять последствия страшной вьюги.

– Метет так, что мама дорогая! – отмечали пользователи в социальных сетях.

Как сообщает SCR.SU снега намело 30 сантиметров. По предварительным прогнозам, к обеду на севере Сахалина будет заметное улучшение погоды, ветер утихнет и поменяет направление.

Ранее Пятый канал сообщал, что Сахалин отрезан от «большой земли». Из-за мощного циклона, во власти которого сейчас находится остров, закрыта паромная переправа. На юге Сахалина бушуют метели. Отменены занятия в школах, приостановлено движение междугородних автобусов.