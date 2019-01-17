Эксперт: Принятый на Украине закон облегчит «рейдерский захват» приходов УПЦ

Верховная рада Украины приняла в четверг, 17 января, закон, определяющий порядок условия перехода религиозной общины из одной церкви в другую. Как сообщают «Известия», в соответствии с документом, решение о переходе в другую религиозную организацию принимает община. Созвать собрание для голосования может любой представитель прихода. Для принятия решения об изменении юрисдикции церкви необходимо согласие двух третей присутствующих. При этом минимальное число верующих, которые должны присутствовать на собрании для его легитимности, община определяет сама.

По мнению руководителя Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Романа Лункина, этот закон является провокацией и направлен против канонической Украинской православной церкви. Он облегчит задачу всякого рода активистам, которые выступают против Московского патриархата. Они смогут приехать неизвестно откуда, поучаствовать в приходском собрании и большинством голосов принять решение о переходе в новую ПЦУ.

— В данном случае вводится четкая процедура, как можно проголосовать и изменить юрисдикцию. Сам по себе этот закон спровоцирует целую цепь попыток собрать приходское собрание, причем приходское собрание может быть из части прихожан, которые недовольны Московским патриархатом, — сказал Лункин.

По его мнению, радикалы могут мобилизовать простых людей на перевороты в целом ряде приходов.

— Раньше священник собирал активных прихожан — это и был приход. А сейчас указывается, что приходское собрание может включать в себя самых разных участников. Это может произойти даже и без священника, если он является сторонником Московского патриархата, — отметил Лункин.

После этого, по закону, местная администрация не будет обязана выгонять священника Московского патриархата из храма.

Ранее Пятый канал рассказывал о рейдерском захвате здания Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Оленевка на Черниговщине.