Запредельный снегопад: зима шагает по России

Санкт-Петербург всегда называют Северной столицей, теперь еще и столицей снежной. Куда ни посмотри — кругом чистят, скребут, откапывают. На Дворцовой площади снегоуборщики, рядом с лопатами сотрудницы Эрмитажа.

— Посмотрим, что будет в дальнейшем, зима еще не закончилась. Начало есть, — говорит сотрудница Эрмитажа Наталья.

Расчищать главные транспортные артерии, чтобы мегаполис не замер в пробках — задача номер один. Коммунальщики просят потерпеть — говорят и до дворов доберутся, слишком много работы «привалило».

— Сложно, но работаем, люди не понимают, что техника работает, но не справляется. Работаем посменно — сутки через сутки, — поясняет тракторист Евгений Васильев.

— То есть дома все-таки вас видят?

— Дома меня видят уже в спящем режиме.

У каждой бригады своя задача. На этой улице чистят тротуары. Лопатой снег скидывают в ковш спецтехники, которая его отвозит. Сегодняшний снегопад идет на рекорд — 15 сантиметров снежного покрова всего за несколько часов».

И пока снег идет, интернет заполонили объявления. Чищу дворы, крыши. Предприимчивые школьники готовы придти на помощь — за вознаграждение от двухсот рублей до нескольких тысяч в день. Вот, например, Ленинградская область.

— Мне 13 лет. Кому нужна помощь в уборке снега на участке, парковочном месте, уборке сосулек — обращайтесь. В неучебное время. За небольшое вознаграждение.

А вот школьники Воркуты и Петропавловска-Камчатского снег могли кидать хоть весь день — занятия отменили. Порывы ветра в обоих городах достигали 20 метров в секунду.

— Козырек висит на газовой трубе. Ой, а я тут и не выйду, — сетует местная жительница.

Ползком под козырьком подъезда, который такого количества осадков просто не выдержал.

В этом доме в Саратове день начался так. Здесь же на трассе в снежном плену оказались 20 машин. Шесть сел в Крыму остались без света — непогода повредила электросети. В борьбе техники со снегом нередко побеждала природа.

В Уфе прямо во время работы перевернулась снегоуборочная машина.

— На ноги поставили машину уже конечно, ну, честно говоря, от такой машины я не ожидал…

Добраться куда-либо — не застрять в общественном транспорте, не поскользнуться, преодолевая сугробы — миссия практически невыполнимая. Снегопады стали масштабной проверкой для коммунальщиков и новой техники.

У этой машины ковш может не просто подниматься и опускаться, но и менять свой угол. Излом происходит прямо посередине ковша. Все для того, чтобы добраться до самых труднодоступных мест. Сейчас здесь делают длинный сугроб, который позже уберет спецтехника».

На улицы заснеженной столицы вышли 7000 единиц техники. Впрочем, перед непогодой они тоже оказались бессильны. В московских аэропортах задержали и отменили три десятка рейсов. Когда удастся улететь из снежного плена точно не ясно, но к выходным синоптики обещают, что, циклон отступит. На смену снежной сказке в России придут Крещенские морозы.