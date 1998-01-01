Видео: В результате теракта на севере Сирии погибли 27 человек

В результате теракта в городе Манбидж на севере Сирии погибли 27 человек, в том числе пятеро военнослужащих США. Взрыв прогремел в среду, 16 января, возле одного из ресторанов, в котором в тот момент могли находиться не менее 15 американских военных, передает ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя произошедшее, не исключил, что теракт был совершен для того, чтобы как-то повлиять на решение США вывести войска из Сирии.

Как собощал Пятый канал, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен вывести войска из этой арабской республики, однако затем передумал, заявив, что готов к новым боевым действиям.