Машина с итальянцами застряла в Якутии при температуре в -58 градусов

Машина с итальянской съемочной группой сломалась в Якутии из-за экстремальных морозов, сообщает ТАСС. Европейцы направлялись на полюс холода в Оймяконе, где собирались снимать документальный фильм про бегуна-экстремала Паоло Вентурини. Сам Вентурини собирается поставить рекорд по марафону при экстремальном холоде.

«Камаз» итальянцев застрял в нескольких километрах от якутского поселка Ючугей. Машина не выдержала -58 градусов, жизни экипажа в лице трех спасателей, операторов и медработника ничего не угрожает.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Якутии экстренные службы работают в усиленном режиме из-за экстремальных морозов.