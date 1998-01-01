В православном соборе на Украине случился взрыв

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Неизвестные бросили пиротехническое средство на входе в Спасо-Преображенский кафедральный собор в Сумах.

Фото: ВКонтакте @lovesumy_ua

В украинском городе Сумы неизвестные бросили пиротехническое средство у дверей Спасо-Преображенского собора. Взрыв случился 18 января во время вечернего богослужения, которое вела каноническая Украинская православная церковь. О происшествии сообщает ТАСС.

— В полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая взорвалась. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, — говорится в сообщении Национальной полиции Украины по Сумской области.

Как выяснили специалисты, взрывчатым веществом было пиротехническое средство для страйкбола, которое оснастили зернами кукурузы. По словам ведомства, ни повреждений, ни пострадавших в ходе инцидента нет. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Пятый канал рассказывал, как в соседней с Сумами Черниговщине священники автокефальной церкви Украины вместе с боевиками захватили храм канонической УПЦ.

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