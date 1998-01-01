Десятый акт протестов «желтых жилетов»: Во Франции задержаны минимум 12 человек

Во Франции в субботу, 19 января, проходит десятый акт протестов. По данным BFM, уже задержаны не менее 12 человек – полицейские нашли у них запрещенные предметы, которые могут быть использованы как оружие.

В Париже еще утром стражи порядка на броневиках оцепили центр города. К охране порядка привлечено около пяти тысяч полицейских, а по всей Франции – более 80 тысяч. Сообщается, в целом пока манифестации проходят спокойно, хотя местами протестующие жгут файеры и дымовые шашки.

В Ницце танцевальный коллектив студентов университета устроил пляски в поддержку движения GJ. Они надели только половинки желтых жилетов, потому что осуждают насилие.

В Кане, на северо-западе Франции, «желтые жилеты» собрались перекрыть железную дорогу.

В сети появилось видео столкновений протестующих с полицией в Орлеане.

Ранее Пятый канал сообщал, что в результате девятой волны протестов «желтых жилетов» неделю назад во Франции было задержано в общей сложности 240 человек, более 100 из них в Париже.