Десятый акт протестов «желтых жилетов»: Во Франции задержаны минимум 12 человек

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В центре Парижа — броневики, порядок охраняют около пяти тысяч полицейских, по всей Франции — более 80 тысяч.

Фото, видео: Twitter @sotiridi, @SimplyBeautific, @LeBobophobe, @GregLeclerc

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 47

Во Франции в субботу, 19 января, проходит десятый акт протестов. По данным BFM, уже задержаны не менее 12 человек – полицейские нашли у них запрещенные предметы, которые могут быть использованы как оружие.  

В Париже еще утром стражи порядка на броневиках оцепили центр города. К охране порядка привлечено около пяти тысяч полицейских, а по всей Франции – более 80 тысяч. Сообщается, в целом пока манифестации проходят спокойно, хотя местами протестующие жгут файеры и дымовые шашки.

В Ницце танцевальный коллектив студентов университета устроил пляски в поддержку движения GJ. Они надели только половинки  желтых жилетов, потому что осуждают насилие.

В Кане, на северо-западе Франции, «желтые жилеты» собрались перекрыть железную дорогу.  

В сети появилось видео столкновений протестующих с полицией в Орлеане.

Ранее Пятый канал сообщал, что в результате девятой волны протестов «желтых жилетов» неделю назад во Франции было задержано в общей сложности 240 человек, более 100 из них в Париже.

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Протесты «желтых жилетов» 47
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