На девятой акции «желтых жилетов» во Франции задержаны 240 человек

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Две сотни протестующих арестованы, им вменяют проявление насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и ношение оружия.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @AnonymeCitoyen

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 46

На девятой акции «желтых жилетов» по всей Франции задержаны 240 человек, из них 200 помещены под стражу, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

В Париже число задержанных увеличилось до 121, 74 — арестованы. Им вменяют проявление насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и ношение оружия. В субботней акции по всей стране приняли участие 84 тысячи человек.

К вечеру 12 января «желтые жилеты» вступили в открытое противостояние с полицией, которая ответила дымовыми гранатами, газом и дубинками.

Протестная активность «жилетов» возобновилась после новогодних праздников 5 января. Восьмая акция также обернулась беспорядками и арестами.

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Протесты «желтых жилетов» 46
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