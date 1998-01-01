На девятой акции «желтых жилетов» во Франции задержаны 240 человек

На девятой акции «желтых жилетов» по всей Франции задержаны 240 человек, из них 200 помещены под стражу, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

В Париже число задержанных увеличилось до 121, 74 — арестованы. Им вменяют проявление насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и ношение оружия. В субботней акции по всей стране приняли участие 84 тысячи человек.

К вечеру 12 января «желтые жилеты» вступили в открытое противостояние с полицией, которая ответила дымовыми гранатами, газом и дубинками.

Протестная активность «жилетов» возобновилась после новогодних праздников 5 января. Восьмая акция также обернулась беспорядками и арестами.