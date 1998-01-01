Пятый канал публикует фотографию мужчины, который предположительно захватил самолет Сургут — Москва, 22 января. Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, его зовут Павел Ш.

«Интерфакс» сообщил, что мужчина потребовал направить самолет рейсом Сургут — Москва в Афганистан. На борту находится 69 пассажиров, из них один младенец и семь человек экипажа. Предположительный угонщик якобы демонстрировал пистолет.

Траектория самолета Сургут — Москва на 14:00 по Москве. Flightradar.com

Ранее Пятый канал сообщал, что один из пассажиров авиарейса потребовал у экипажа развернуть лайнер в Афганистан. По предварительным данным, самолет развернулся и направился в стороны Ханты-Мансийска.