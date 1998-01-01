Мужчина, который требовал направить самолет, летевший из Сургута в Москву, находится в алкогольном опьянении. Об этом сообщает Интерфакс.

На месте дежурят не менее десятка экипажей полиции на подъезде к аэропорту.

Все пассажиры находятся в самолете.

Ранее Пятый канал публиковал фотографию мужчины, который предположительно захватил самолет Сургут — Москва. Сообщалось, что мужчину зовут Павел Ш. Предварительно, при себе у мужчины не оказалось оружия.

Траектория самолета Сургут — Москва на 14:00 по Москве. Flightradar.com

Ранее Пятый канал сообщал, что один из пассажиров авиарейса потребовал у экипажа развернуть лайнер в Афганистан. По предварительным данным, самолет развернулся и направился в стороны Ханты-Мансийска.