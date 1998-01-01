Мужчина, захвативший самолет Сургут — Москва, пока остается в самолете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НАК. В ведомстве также заявили, что в связи с внештатной ситуацией на борту лайнера будут приняты все меры для недопущения «негативных последствий».

— В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье 211 УК РФ («Угон судна воздушного или водного транспорта»), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от четырех до восьми лет, а в случае, если он был вооружен, то ему может грозить от семи до 12 лет, — сказал собеседник ТАСС.

Как стало известно Пятому каналу, Павел Ш. требовал направить лайнер в Афганистан. Также сообщалось, что мужчина нетрезв.

Ранее Пятый канал публиковал фотографию мужчины, который предположительно захватил самолет Сургут — Москва. Сообщалось, что мужчину зовут Павел Ш. Предварительно, при себе у мужчины не оказалось оружия.

Траектория самолета Сургут — Москва на 14:00 по Москве. Flightradar.com

Ранее Пятый канал сообщал, что один из пассажиров авиарейса потребовал у экипажа развернуть лайнер в Афганистан.