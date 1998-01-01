Видео допроса мужчины, который пытался захватить самолет с рейсом Сургут — Москва и требовавший перенаправить его в Афганистан. Инцидент случился 22 января.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Кроме этого транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в аэропорту Сургута.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что мужчина по имени Павел Ш. захватил самолет, выполнявший рейс Сургут — Москва. Нарушитель требовал сменить курс воздушного судна — мужчине очень хотелось попасть в Афганистан. Однако его требования пилоты выполнять не стали — самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске. Бывшая супруга задержанного сообщила, что Павел не собирался в Москву, а его сын отметил, что никаких предпосылок в поведении мужчины не было.
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9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.