Видео допроса мужчины, который пытался захватить самолет с рейсом Сургут — Москва и требовавший перенаправить его в Афганистан. Инцидент случился 22 января.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Кроме этого транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в аэропорту Сургута.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.