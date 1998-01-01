Сын мужчины, захватившего самолет и требовавшего взять курс на Афганистан, прокомментировал неожиданную выходку своего отца. Молодой человек вместе с родителем не живет, о произошедшем он узнал только во время звонка корреспондента. По словам юноши, подобных планов его отец не озвучивал и что ему могло понадобиться в Афганистане, он не знает. Кроме того, насколько известно сыну захватчика, в последнее время Павел Ш. находился «в завязке».

— Он завязал, не пил. Насчет курить не знаю, но долго не пил. Спокойный, никогда ничего такого не было. Никогда ни с кем не дрался, спокойный, — рассказал молодой человек.

Никаких предпосылок юноша не заметил и во время недавней встречи, хотя активно они не общаются очень давно — после развода родителей молодой человек остался жить с мамой.

Ранее Пятый канал сообщал, что мужчина захватил самолет, выполнявший рейс Сургут — Москва. Нарушитель требовал сменить курс и направиться в Афганистан. В настоящее время мужчина задержан.