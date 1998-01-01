Обледенела Стена Плача: Снег впервые за много лет выпал в Сирии и Израиле

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В Европе из-за аномальных снегопадов погибли 20 человек. На борьбу с сугробами брошена армия.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3513

В Европе ощутили зиму в полной мере. Аномальные снегопады уже унесли жизни более 20 человек в разных странах. Власти не справляются: на расчистку дорог подняли армию — в германской Баварии экстренным службам и полиции помогают подразделения бундесвера. Тяжелая техника освобождает от снега автомагистрали.

Никуда не деться от снега и в соседней Австрии. В одном из отелей его пришлось выгребать прямо из комнат.

Сугробы даже там, где забыли, как они выглядят: в Сирии из-за непогоды вынуждены были закрыть все порты. Снегопады отменили занятия в школах и дали отсрочку студентам — экзамены перенесли.

Первый за 4 года снег выпал в Израиле. Там даже обледенела Стена Плача.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о снежном апокалипсисе в Европе, который еще неделю назад парализовал транспортное сообщение и унес жизни десятков туристов на горнолыжных курортах.

Тема:
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Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

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9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

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Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

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