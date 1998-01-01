Обледенела Стена Плача: Снег впервые за много лет выпал в Сирии и Израиле

В Европе ощутили зиму в полной мере. Аномальные снегопады уже унесли жизни более 20 человек в разных странах. Власти не справляются: на расчистку дорог подняли армию — в германской Баварии экстренным службам и полиции помогают подразделения бундесвера. Тяжелая техника освобождает от снега автомагистрали.

Никуда не деться от снега и в соседней Австрии. В одном из отелей его пришлось выгребать прямо из комнат.

Сугробы даже там, где забыли, как они выглядят: в Сирии из-за непогоды вынуждены были закрыть все порты. Снегопады отменили занятия в школах и дали отсрочку студентам — экзамены перенесли.

Первый за 4 года снег выпал в Израиле. Там даже обледенела Стена Плача.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о снежном апокалипсисе в Европе, который еще неделю назад парализовал транспортное сообщение и унес жизни десятков туристов на горнолыжных курортах.