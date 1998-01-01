В сети появились новые кадры задержания мужчины, который пытался угнать самолет, следовавший из Москвы в Сургут. На записях видно, что специалистам пришлось силой вытаскивать злоумышленника из пассажирского кресла.

— Дамы и господа, говорит командир корабля. Немедленно всем занять свои места! Немедленно! — произносит пилот на русском и английском языках.

Судя по голосу, раздающемуся из-за кадра, в салоне присутствовал маленький ребенок. Впрочем, малыш, кажется, не особенно напуган — ребенок не плакал и достаточно спокойно разговаривал со своим сопровождающим.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что мужчина по имени Павел Ш. захватил самолет, выполнявший рейс Сургут — Москва. Нарушитель требовал сменить курс воздушного судна — мужчине очень хотелось попасть в Афганистан. Однако его требования пилоты выполнять не стали — самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске. Бывшая супруга задержанного сообщила, что Павел не собирался в Москву, а его сын отметил, что никаких предпосылок в поведении мужчины не было.