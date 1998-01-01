Кадры из салона захваченного самолета рейса Сургут — Москва

, 15:50 Эксклюзивное фото 1 884

В настоящий момент пассажиры лайнера и мужчина, захвативший его находятся на борту.

Фото: Пятый канал

Тема:
Захват авиарейса Сургут — Москва 14

Пятый канал публикует фото из салона самолета сообщением Сургут — Москва в Ханты-Мансийске, 22 января. В данный момент все пассажиры и мужчина, захвативший лайнер, находятся внутри. Сообщалось также, что самолет перенаправят в Москву.

В настоящий момент правоохранители расширили зону оцепления в аэропорту Ханты-Мансийска.

Ранее Пятый канал сообщал, что один из пассажиров авиарейса потребовал у экипажа развернуть самолет в Афганистан. В связи с этим командиру пришлось договариваться с мужчиной и садить лайнер в Ханты-Мансийске. По предварительным данным, угонщика зовут Павел Ш. Была опубликована его фотография.

Тема:
Захват авиарейса Сургут — Москва 14
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