Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал Пятому каналу инцидент, произошедший на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут — Москва.

— По крайней мере, я практически на 100% уверен, что это не террористический акт, не захват самолета, думаю, что это очередной отморозок или пьяный дебошир, который попытался в такой форме вызвать реакцию. Экипаж защищен достаточно, он получил информацию от стюардессы. По моим данным, самолет приземлился, и пассажиров эвакуируют. Думаю, в ближайшее время этого пассажира выведут из самолета и посадят туда, где он должен сидеть , — сказал Гончаров.

В данный момент все пассажиры и мужчина, захвативший лайнер, находятся внутри. Правоохранители расширили зону оцепления в аэропорту Ханты-Мансийска.

Ранее Пятый канал сообщил, что один из пассажиров авиарейса потребовал у экипажа развернуть самолет в Афганистан. В связи с этим командиру пришлось договариваться с мужчиной и садить лайнер в Ханты-Мансийске. Также была опубликована фотография предполагаемого угонщика.