Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал Пятому каналу инцидент, произошедший на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут — Москва.
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В данный момент все пассажиры и мужчина, захвативший лайнер, находятся внутри. Правоохранители расширили зону оцепления в аэропорту Ханты-Мансийска.
Ранее Пятый канал сообщил, что один из пассажиров авиарейса потребовал у экипажа развернуть самолет в Афганистан. В связи с этим командиру пришлось договариваться с мужчиной и садить лайнер в Ханты-Мансийске. Также была опубликована фотография предполагаемого угонщика.