Репортаж: беженцы из Идлиба рассказали о жизни в захваченной провинции

, 17:31 Эфирная новость 19

Сейчас спасенные от террористов люди находятся в лагерях временного размещения.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Мирные жители покидают провинцию Идлиб, где продолжают действовать боевики. В буферной зоне сирийского поселении Абу-Духур открыт гуманитарный коридор. Люди буквально бегут из собственных домов, меняя привычный уклад на бедную, но мирную жизнь в центрах временного размещения.

«Хама — наш маленький Идлиб», — говорят беженцы из лагеря временного размещения. Ведь практически все, кто здесь живет, именно оттуда, из последней мятежной провинции Сирии. Живут бедно, но с каждодневной надеждой вернуться домой. Самих Махлюла хвастается своим богатством.

— Вот это мы получили из российской гуманитарной помощи. Вот полотенце, еще одеяло. Спасибо вам, — говорит местная жительница.

Али — бывший военный. Потерял в бою обе ноги. Уехал из Идлиба сразу, как только открылись гуманитарные коридоры.

— Террористы в Идлибе прикрываются исламом. Они объясняют все свои преступления решениями их шариатского суда. Но разве можно грабить, похищать и убивать людей за малейший проступок, — рассказывает Али аль-Мансур.

Лучше живым и в понятной обстановке здесь, чем мертвым — там. По словам сирийского губернатора провинции Идлиб, который также находится в Хаме, за время войны проблемный регион покинули 30 тысяч семей и еще семь тысяч изъявили желание в ближайшее время совершить рискованное путешествие. Фади Садун рассказывает, с какими сложностями сталкиваются беженцы.

Кто-то теряет документы или забывает забрать из дома. Но представьте: за семь лет войны выросло целое поколение детей. Там, в Идлибе. Террористы, естественно, на них не оформляют ничего. Приходится тратить много сил, чтобы сделать документы. А только согласно им мы можем оказывать помощь, — рассказывает губернатор провинции Идлиб Фади Садун.

По гуманитарному коридору в районе города Абу-Духур из Идлиба каждый месяц выходят на правительственную территорию тысячи людей. Губернатор регулярно принимает их, заботится об открытии новых центров временного размещения. Обычно они выглядят не лучше и не хуже тех мест, в которых мы побывали. Кругом бедность, но, главное, есть надежда, что Идлиб когда-нибудь освободят и все, кто сейчас путешествует, вернутся домой.

Ранее Пятый канал рассказывал, что посольство РФ в Дамаске после взрыва 24 января работает в штатном режиме.

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