Министр обороны Венесуэлы поддержал Николаса Мадуро

, 17:13 Эфирная новость 82

Падрино Лопес заявил, что армия сделает все возможное, чтобы восстановить спокойствие в стране.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 5

Обстановка в Венесуэле продолжает накаляться — сотни тысяч сторонников законно избранного президента Николаса Мадуро и его противников, поддерживающих проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо, вышли на улицы городов. Столица Венесуэлы Каракас напоминает поле боя — на улицах дым, огонь, груды мусора, хаос повсюду, протестующие забрасывают полицию бутылками с зажигательной смесью и камнями.

На стороне Мадуро — армия. Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес открыто поддержал действующего президента, заявив, что армия примет все меры для поддержания порядка в стране и защиты ее суверенитета. Силовики отвечают жестко, все понимают, что это не просто беспорядки — государственный переворот. В ход идут водометы, резиновые пули, газовые гранаты. К городу стянута бронетехника, число жертв растет, погибли уже как минимум 16 человек.

В воздухе вместе с дымом от горящих покрышек витает знакомых дух цветной революции: Ливия, Ирак, Украина, теперь и Венесуэла. Здесь все как под копирку — рука Вашингтона дотянулась и до Каракаса.

— Вот позиция Вашингтона — уничтожить режим Мадуро, привести к власти лидера проамерикански настроенного, который будет выполнять инструкции Вашингтона и который полностью превратит страну в сателлит Соединенных Штатов, — уверен председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

И он нашелся. Действующего президента оппозиция решила уже не замечать. Новым главой государства себя провозгласил спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо.

— Клянусь перед Богом официально принять полномочия исполняющего обязанности президента Венесуэлы, — заявил Гуайдо.

В Вашингтоне аплодируют стоя. Не успел в стране объявиться «новый» президент, как из Белого дома посыпались поздравления. Дональд Трамп вместе со своим замом Майком Пенсом первыми признали молодого венесуэльского демократа.

 — Николас Мадуро — диктатор, не имеющий легитимных притязаний на власть. Он никогда не завоевывал право стать президентом путем честных и свободных выборов, и держится у власти, сажая в тюрьму всех, кто осмеливается ему противостоять, — заявил Пенс.

Легитимный президент Николас Мадуро с таким положением дел не согласен. В стране жесточайший экономический кризис. Инфляция — миллион процентов, многим есть нечего. Но решать проблемы Мадуро намерен сам, в советчиках из Вашингтона больше не нуждается.

— В этот исторический день я подписываю дипломатическую ноту, предоставляя 72 часа всему дипломатическому и консульскому персоналу США, чтобы покинуть страну, — заявил Мадуро.

Сторонников у действующего президента Венесуэлы много. Под окнами резиденции — многотысячные митинги в его поддержку. Но коллеги по цеху объявили бойкот. После консультаций с США почти все страны Южной Америки его власть признавать отказались.

— На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как «прогрессивное западное сообщество» в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Позиция России неизменна — Мадуро избрал народ Венесуэлы. Значит он законный и единственный президент.

— Когда в стране не хватает множества привычных вещей, включая, там, проблемы с туалетной бумагой, тем не менее он пошел на выборы, он избран президентом, и, соответственно, с этим надо как-то считаться, что он президент. И если его убирать от власти, это должны быть законные методы действий, — считает политолог Юрий Светов.

Мадуро любыми способами пытаются отстранить от власти уже давно. В прошлом году даже совершили покушение. Во время военного парада его атаковал летающий дрон со взрывчаткой. Беспилотник заметили и сбили военные. Армия для Мадуро — последний союзник. Но и здесь, похоже, много предателей. На днях подавили очередной военный мятеж.

В Кремле ситуацию в Венесуэле назвали попыткой узурпации власти. Как ранее рассказывал Пятый канал, Николас Мадуро официально приступил к своему второму президентскому сроку 10 января, который должен продлиться до 2025 года.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 5
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