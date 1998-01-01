«Дирижерской палочкой» США назвали в МИД РФ «единство» ряда стран по Венесуэле

В МИД РФ назвали «ультимативными» требования ряда стран к законным властям Венесуэлы организовать в восьмидневный срок «демократические, чистые и транспарентные» выборы.

— Обратили на себя внимание синхронность и срежесированность этих «вбросов» — за несколько часов до созванного США обсуждения положения в Венесуэле в Совете Безопасности ООН. За всем этим отчетливо просматривается «дирижерская палочка» Вашингтона, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что происходящее лишь нагнетает внутриполитическую обстановку в дружественной России Венесуэле.

— Извне ведется искусственный разогрев ситуации, стимулируются наиболее радикальные настроения. Продолжается циничное, неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Этому необходимо положить конец, — подчеркнули на Смоленской площади.

В субботу, 26 января, власти Германии, Франции и Испании заявили о возможности признания президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства, если действующий лидер Николас Мадуро не назначит в стране выборы в течение восьми дней.

Ранее Пятый канал сообщал, президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости вмешательства извне в ситуацию в Венесуэле.