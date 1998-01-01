Сельский праздник или пикник на обочине: На Украине отметили столетие государственности

Происходящее в Венесуэле тут неожиданно решил прокомментировать Петр Порошенко. И сказал, как отрезал — предостерег украинцев от повторения венесуэльского сценария. Человек, захвативший власть в результате госпереворота, предостерегает от госпереворота. Какая-то извращенная рекурсия по-украински вышла. Еще он говорил об опасности популизма. И вот тут тот редкий случай — когда ему можно верить! Ведь со знанием дела человек вещает. Пятый год Петро занимается именно этим, а уровень его обещаний и откровенного вранья перед грядущими выборами зашкаливает. Вот на этой неделе рассказывал о столетии государственности Украины — годовщину того, как несколько бандитов заключили временное перемирие, и сразу приступили к поискам союзников, при чем преимущественно за границей.

— Пани голова, дозвольти Вам вручить цей хлиб.

То ли сельский праздник, то ли пикник на обочине. Так теперь выглядит важное для нынешней Украины событие. Ведущие национальный каналов почти захлебываются восторженным пафосом.

— День соборности отмечает Украина. Сегодня 100 лет с момента оглашения акта об объединении. В Тернопольской и Хмельницкой в честь праздника установили рекорд, — звучит с телеэкранов.

Рекорд — это торжественный марш с двумя 50-тиметровыми полосами ткани. Желтый кусок материи несли из Хмельницкой области, синий — из Тернопольской. На мосту через речку Здруч колонны встретились — и чудо — из двух полотнищ получился флаг Украины.

— Огромный праздник, очень радостно! 100 лет назад предки эту дату отмечали, теперь вот мы, — говорит Яна Гамаркник.

Как могли, отмечали по всей стране. В скромном Ивано-Франковске патриоты выстроились в цепь длиной в целых 10 километров. Почти как в бардовской песне — возьмемся за руки друзья, чтобы не пропасть по одиночке. И пусть все это выглядело довольно странно, логика в таком праздновании все же есть. То, что получилось в итоге объединения Украинской и Западно-Украинской народных республик, сложно назвать иначе, чем историческое недоразумение.

— Нечто образованное в результате восстания, неустойчивое, своей территорией фактически не обладавшие и имевшее проблемы с поддержкой населения, — считает кандидат исторических наук Андрей Марчуков.

Союз главаря УНР небезызвестного Симона Петлюры и его коллеги из ЗУНР Евгения Петрушевича не продержался и года — каждый тянул одеяло на себя. В итоге все всех предали и продались врагам. Довольно позорная страница в истории украинской государственности. Ее и превозносят. Так похоже на современное положение дел на Украине.

— Нет традиций, которыми можно было бы гордится, потому высасывают все подряд. А говорить о настоящем объединении, когда верховный совет УССР принял западную Украину в свой состав. Вот об этом не модно говорить, — убежден Александр Семченко, политолог из Украины.

Но для Петра Порошенко давно не до исторической правды. Сгодится любой предлог, чтобы покрасоваться на публике. Тем более сейчас, ведь на этой неделе произошло предсказуемо печальное для нынешнего президента событие. Юлия Тимошенко официально заявила: она будет баллотироваться.

— У нас нет права еще раз потратить пять лет, привести к власти тех, кто очень любит деньги, но не любит Украину. Именно поэтому я говорю: Я иду в президенты, — заявила руководитель фракции «Батькивщина» в верховной раде Украины Юлия Тимошенко.

Выдвигали в президенты Юлию Владимировну очень по-американски, ее съезд выглядел как настоящее шоу. Свет прожекторов, камеры повсюду, толпы восторженных поклонников с флажками. Петр Алексеевич, скорее всего, объявит о своем участии в выборах на следующей неделе. И, видимо, предпочтет не яркий свет софитов, а будет как обычно действовать в тени. Уже обнародована информация: по всей Украине формируют огромную сеть для фальсификаций из бюджетников, пенсионеров и малоимущих.

— Уже получили все команды разбиться на десятников, сотников ходить по домам, там написано в рекомендациях осторожно агитировать за Порошенко, — говорит председатель комитета спасения Украины, премьер-министр Украины с 2010 по 2014 год, Николай Азаров.

По данным украинских СМИ, на подкуп выделено до четырех миллиардов гривен, деньги будут платить за фальшивые соцопросы, за агитацию в пользу Порошенко. Не обойдется и без традиционных продуктовых наборов.

— Гречка, сардинка самая дешевая, подсолнечное масло, все 100 гривен максимум, и не поверите, работали, и не только бабушки, но и дяди и тети. Получили — проголосовали, — рассказывает политтехнолог Константин Долгов.

Теперь главное для кандидатов в президенты якобы независимой Украины получить добро у западных кураторов. Неудивительно, что Юлия Тимошенко и Петр Порошенко встретились. Нет, не на дебатах внутри своей страны, а на форуме в швейцарском Давосе. Каждый пытался убедить мировых лидеров: он и только он сможет быть полезным всем интересантам. Нынешний президент нанес еще и визит в Израиль — там много уехавших украинцев с правом голоса. Эффект как обычно получился скомканным, в буквальном смысле. Порошенко подарил своим соперникам прекрасную фотографию для агитации. Выбирать на новый срок посмешище — та еще авантюра.