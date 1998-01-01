История непокоренного народа: Племянник Тани Савичевой о блокаде Ленинграда

, 1:58 Репортаж 17

27 января 2019 года Петербург, Россия и весь мир отмечал 75-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 35

Мотопробегом Майами — Санкт-Петербург и акцией памяти в штате Флорида завершились в этом году мероприятия посвященные 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Память о подвиге города-героя живет. Не только такими масштабными, торжественными и безусловно важными акциями, она сохраняется ежедневной работой музеев, больших и малых, воспоминаниями оставшихся в живых очевидцев и человеческим неравнодушием.

В Петербурге у каждого своя, семейная блокадная история. Ужас, ад, и чудо, в которое сложно поверить.

— Мама никогда об этом не рассказывала, не говорила никому не светилась и тому подобное, — говорит Валерий Павлов, племянник Тани Савичевой.

Это племянник Тани Савичей, той самой, которая вела в блокадном Ленинграде дневник, последними словами которого были: все Савичевы умерли. Осталась одна Таня. Сейчас выяснилось, что тогда умерли не все. У Тани остались сестра и брат, позже они найдут могилу девочки и история Тани Савичевой — для них станет семейной.

— Написала, что все Савичевы умерли, осталась одна Таня, дочка встает и говорит, что нет, не все умерли, — рассказывает Валерий Павлов, племянник Тани Савичевой, сын Нины Савичевой.

Из таких обычных для ленинградцев и невероятных для всех остальных и сплетена летопись непокоренного города и великой победы.
Разрушенные дома, бомбоубежища, театральные кассы. Быт, оружие, транспорт времен блокады — маленькие детали страшного времени пробирают до мурашек. Ленинградцы и петербуржцы — вместе. Главное пожелание при встрече — здоровья.

— Берегите себя, здоровья вам, — говорит Владимир Путин.

Владимир Путин провел в Петербурге весь день 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Кажется, здесь он не как президент, а как обычный петербуржец, ленинградец, который приехал чтобы вспомнить своих погибших родственников и послушать истории не чужих людей.

Весь центр города словно возвращал в те дни. Противотанковые ежи, трамвай блокадных времен и заколоченные окна домов. Легендарный Т-34 — на Дворцовой площади во главе переда — он тоже символ победы.

— Я посмотрела парад и у меня такая гордость! За наш народ. За вас! Мы все-таки великая страна! Вот и все, — говорит ветеран.

А вечером на площади страницы истории ожили на стенах Главного Штаба — город помнит. Грандиозное шоу пришли посмотреть тысячи петербуржцев. Посмотреть, вспомнить и рассказать — именно так, из поколения в поколение и передается память о том, как остаться человеком в нечеловеческих условиях и как важно верить в победу.

— Они не хотели уехать из этого города. Они любой ценой хотели оставить этот город свободным! — говорит ветеран.

— Вчера вся страна слушала залпы 324 орудий Ленинграда. Так начиналась статья в газете известия от 28 января 1944 года. Спустя 75 лет, вчера вся страна опять слушала залпы орудий Петербурга. А сегодня блокадники города получили копию той самой газеты, — рассказывает корреспондент Пятого канала Дмитрий Акимов.

Именно из таких маленьких деталей и складывается история, которую каждый день хранит в памяти город-герой. То, о чем помнят здесь не только в круглые даты.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что журналисты немецкого издания назвали отсутствие в Германии официальных мероприятий, посвященных 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, «роковой ошибкой».

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 35
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