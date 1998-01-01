В Государственной думе (ГД) РФ прокомментировали заявление украинского нардепа Вадима Ивченко, который назвал реализацию проекта «Северный поток — 2» «великим провалом украинской дипломатии». Об этом сообщает «Экономика Сегодня».

По мнению депутата ГД от Севастополя Дмитрия Белика, «провал» Украины случился совсем в другое время.

— «Великий провал» Украины начался пять лет назад, когда к власти в Киеве пришли националисты и выбрали путь на разрыв всех отношений с Россией, путь хаоса и дестабилизации ситуации, — цитирует RT заявление Белика.

Народный избранник отметил, что именно после того, как в Киеве произошел вооруженный переворот, страны Европы стали сомневаться в надежности транзита через территорию Украины без потерь купленного ими в России газа.

Тот факт, что европейские государства не вняли голословным заявлениям Киева и поддержали реализацию проекта «Северный поток — 2», по мнению Белика, как раз говорит о том, что надежным партнером Европы является Россия, а не Украина, с «царящим в ней безвластием».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что строительство «Северного потока — 2» поддержали 73% жителей Германии.