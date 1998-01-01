Строительство «Северного потока—2» поддержали 73% немцев

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Согласно социологическим опросам, сооружение газопровода верным решением считает большинство жителей Германии.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Северный поток — 2 94

В Германии 73% опрошенных жителей страны называют верным решением строительство «Северного потока—2», сообщает ФАН. Данные взяты из исследования социологического института Forsa.

Согласно проведенному опросу, около 67% немцев не видят в строительстве магистрального газопровода проблемы, и лишь 13% высказались против. Абсолютное большинство — 90% респондентов — посчитали, что призывы Трампа свернуть «Северный поток—2» связаны с корыстным интересом по продаже сжиженного газа в Европе.

«Северный поток—2» — магистральный газопровод, который соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его общая длина составит 1224 километра, предполагаемая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее Пятый канал приводил позицию правительства ФРГ по вмешательству в дела «Северного потока—2».

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