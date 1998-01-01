Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США взяли открытый курс на переворот в Венесуэле и что это взывает у России тревогу. Слова министра публикует ТАСС.

Лавров также считает, что теперь Вашингтон контролирует венесуэльскую оппозицию во главе с Гуайдо, в частности, США указывает манифестантам не идти ни на какие уступки и не договариваться с законной властью.

Поясняя позицию российской стороны, Лавров подчеркнул, что для России в приоритете защита конституции Венесуэлы и поддержка Николаса Мадуро.

— Мы понимаем, что США, говоря по-простому, закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима. Тем не менее, это не отменяет необходимости отстаивать международное право всеми имеющимися способами, — сказал министр.

Упомянул Лавров и о «солдатах Болтона» — накануне журналисты заметили в блокноте американского советника по нацбезопасности любопытную запись: «пять тысяч солдат в Колумбию». Напомним, Колумбия граничит с Венесуэлой и есть подозрения, что дестабилизация республики происходит именно с колумбийской территории.

— Это (запись Болтона — прим. ред.) наводит на многие мысли, учитывая призывы использовать соседние с Венесуэлой страны для прямой интервенции под предлогом тяжелой гуманитарной ситуации в Венесуэле, которые звучат в открытую в США и в ряде других стран, — поясняет Лавров.

Политический кризис в Венесуэле разделил мир на два лагеря. США, Канада, ряд европейских стран и практически вся Латинская Америка официально признали легитимным самозванца Хуана Гуайдо — 23 января он провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Законно избранного президента Николаса Мадуро поддерживает немногочисленная, но мощная коалиция: Россия, Китай, Иран, Турция, а также Белоруссия, Никарагуа, Сальвадор, Куба и Боливия. На фоне острого политического противостояния в Венесуэле беспорядки — манифестанты на улицах бьются с полицией и армией, есть жертвы и аресты.

Чтобы обозначить свою безграничную поддержку Гуайдо, западные страны начали давить на Венесуэлу, усугубляя и без того тяжелое положение народа. Так, банк Англии не вернул Мадуро $1,2 миллиарда в золотых слитках, а США ввели санкции против Венесуэльской нефтяной компании.

Ранее Пятый канал публиковал видео о том, сколько будет стоить США переворот в Венесуэле.