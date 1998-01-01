Гуайдо уклонился от ответа на вопрос об угрозе военного вмешательства в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо настаивает: с президентом США, как и с главами других государств региона, он общался только по поводу гуманитарной ситуации в стране. На вопрос в эфире американского телеканала Telemundo о поддержке возможного военного вмешательства извне, самопровозглашенный президент Венесуэлы ответил уклончиво.

— Это сложная дилемма… Вопрос в том, чего хочет Венесуэла: умирать от голода, отдавать детей улице без единого шанса на их образование или экстремального варианта развития событий с применением силы… Мы не хотим ни того, ни другого, — сказал он.

Любую попытку иностранного вмешательства во внутренние дела республики отверг Латиноамериканский парламент. Парлатино, штаб-квартира которого находится в Панаме, опубликовал соответствующую декларацию на своей странице в соцсети. В нем содержится предостережение от любых акций насилия и нарушения прав венесуэльцев и призыв официального Каракаса к диалогу с оппозицией.

О том, что США взяли открытый курс на свержение власти в Венесуэле, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Введенные Вашингтоном санкции, по его мнению, подрывают доверие к доллару и усугубляют ситуацию в целом.