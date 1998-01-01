Оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть отношения с Россией

Спецпредставитель Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре Брисеньо рассказал о планах республиканской оппозиции по изменению так называемого «списка лучших друзей» страны, сообщает ФАН.

По словам Брисеньо, действующие оружейные контракты с Россией будут пересмотрены, также, как и отношения с официальной Москвой в целом.

— Мы будем занимать очень жесткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат, потому что они не продали нам то, что было прописано в контракте. И это будет обсуждаться… Нам предстоит проделать очень хорошую работу, — заявил спецпредставитель.

Густаво Тарре Брисеньо усомнился в «прозрачности» поставок в Венесуэлу бомбардировщиков, отметив, что российские военные борты «не самые лучшие».

Спецпредставитель подчеркнул, что Венесуэла пересмотрит «список лучших друзей», особо отметив при этом Россию и Северную Корею, а также признает борьбу за демократию во всем мире.

Ранее Пятый канал сообщал, что Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать страну.