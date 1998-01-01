Оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть отношения с Россией

, 11:42 198

Об этих намерениях сообщил спецпредставитель республики при Организации американских государств Густаво Тарре Брисеньо.

Фото: www.diariolasamericas.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 47

Спецпредставитель Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре Брисеньо рассказал о планах республиканской оппозиции по изменению так называемого «списка лучших друзей» страны, сообщает ФАН.

По словам Брисеньо, действующие оружейные контракты с Россией будут пересмотрены, также, как и отношения с официальной Москвой в целом.

— Мы будем занимать очень жесткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат, потому что они не продали нам то, что было прописано в контракте. И это будет обсуждаться… Нам предстоит проделать очень хорошую работу, — заявил спецпредставитель.

Густаво Тарре Брисеньо усомнился в «прозрачности» поставок в Венесуэлу бомбардировщиков, отметив, что российские военные борты «не самые лучшие».

Спецпредставитель подчеркнул, что Венесуэла пересмотрит «список лучших друзей», особо отметив при этом Россию и Северную Корею, а также признает борьбу за демократию во всем мире.

Ранее Пятый канал сообщал, что Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать страну.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 47
30 янв
Моя судьба в руках Бога — Мадуро опасается покушения по заказу Трампа
30 янв
Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать страну
30 янв
МИД России призвал отказаться от планов военной интервенции в Венесуэлу
29 янв
Гуайдо уклонился от ответа на вопрос об угрозе военного вмешательства в Венесуэлу
29 янв
США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы
29 янв
Мадуро пригрозил ответными мерами на санкции США против Венесуэлы
29 янв
«Закусили удила» — Лавров рассказал, что США идут на переворот в Венесуэле
29 янв
Китай выступил против санкций США в отношении Венесуэлы
29 янв
Мария Захарова прокомментировала запись Болтона о солдатах в Колумбии
29 янв
Слепая демократия: США вводит санкции ради «блага» жителей Венесуэлы

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

12:47
Электричка повредила пешеходный переход в Подмосковье — видео
12:45
Полиция Украины возбудило дело об убийстве в связи с пропажей капитана «Норда»
12:42
Клиентов Сбербанка предупредили о волне телефонных атак
12:37
Расплавленный чугун облил рабочих на кузбасском заводе — видео
12:32
Зимний шторм «Габриэль» смывает Францию с лица Земли — видео
12:29
Видео: Арашукова обыскивают у здания Совета Федерации
12:14
Синдзо Абэ снова заявил о японских претензиях на Южные Курилы
11:57
Задержание Арашукова произошло при личном присутствии Чайки и Бастрыкина
11:45
Дешевые джинсы могут исчезнуть с прилавков российских магазинов
11:42
Оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть отношения с Россией
11:31
Оззи Осборн отменяет концерты из-за болезни
11:18
Названо имя жертвы убийства, в котором подозревают сенатора Арашукова
11:12
Пассажирский самолет готовится совершить экстренную посадку во Внуково
11:04
Дело сенатора Арашукова ведет Следственный комитет при поддержке ФСБ
11:02
Иван Ургант попал в аварию в США
10:54
Ирландские студенты устроили музыкальное шоу на борту самолета — видео
10:48
В зале заседаний Совета Федераций задержан сенатор Рауф Арашуков
10:39
Конфликт «пьяного» полицейского и собачника сняли камеры видеонаблюдения
10:27
Моя судьба в руках Бога — Мадуро опасается покушения по заказу Трампа
10:09
Дана Борисова пропагандирует здоровый образ жизни

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

27 января

Нетаньяху объявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

25 января

Хуан Гуайдо взял паузу в борьбе за власть до следующих указаний из Вашингтона

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама