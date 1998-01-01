Задержание Арашукова произошло при личном присутствии Чайки и Бастрыкина

Генеральный прокурор Юрий Чайка присутствовал на заседании Совета Федерации, во время которого задержали Рауфа Арашукова, сенатора от Карачаево-Черкесии. Генпрокурор выступил с заявлением о снятии с Арашукова депутатской неприкосновенности, затем пленарное заседание верхней палаты российского парламента было переведено в закрытый режим, а в зале появились сотрудники ФСБ. На заседании присутствовал председатель СК Александр Бастрыкин.

Спешка с задержанием Арашукова объясняется тем, что правоохранители опасались побега парламентария. Следственный комитет подтвердил ранее имевшуюся информацию о причинах задержания — Арашукова подозревают в причастности к двум убийствам: председателя молодежной организации КЧР Аслана Жукова и советника президента республики Фраиля Шебзухова. Источники сообщают, что Арашуков может быть привлечен по статье 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Сенатор от Курской области Валерий Рязанский рассказал ФАН о задержании Арашукова, которое он видел воочию.

— Это очень печальное, на мой взгляд, но характерное событие. Все, что пока можно сказать по этому поводу: неприкосновенных у нас нет, — сказал Рязанский.

Парламентарий уточнил, что вся процедура прошла в рамках закона. Источники с мест сообщают, что Арашуков хотел покинуть зал заседаний, но его попросили остаться.

Реакция на арест не заставила себя ждать — партия «Единая Россия» заявила о приостановке членства Арашукова в своих рядах.На данный момент делом занимается Главное управление СК при поддержке ФСБ.

Ранее Пятый канал публиковал сводку задержания Арашукова.